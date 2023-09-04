Днями головний тренер Карпат Мирон Маркевич звинуватив футбольного агента Андрія Білейчука у зриві трансферу голкіпера Владислава Рибака з Металіста до складу львів’ян. Прикметно, що у Металісті часів Маркевича саме за посередництва Білейчука відбувалося багато потужних трансферів. Агент зазвичай уникає публічності, проте цього разу він звернувся до Футбол 24 і зробив дуже гучну заяву. Далі – пряма мова пана Білейчука.

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Давайте послідовно. 26 серпня Мирон Богданович проанонсував про перехід Рибака як про вже вирішене питання. Для нас із гравцем це стало, м’яко кажучи, несподіванкою, тому що жодних перемовин Карпати з нами не вели. У результаті, до гравця підійшов представник Металіста, озвучив досить скромну зарплатню, як "першу пропозицію", та попросив поїхати до Львова, познайомитися з Маркевичем та поспілкуватися щодо умов детальніше. Влад порадився зі мною, і хоча ситуація від самого початку не виглядала професійною з боку клубу, який запрошує гравця, ми все ж прийняли рішення послухати пропозицію грунтовніше, зважаючи на ряд об’єктивних фінансових труднощів у харків’ян.

Після приїзду гравця на базу Карпат, "спілкування" з Маркевичем вийшло наступним: Влад у коридорі сам підійшов до тренера привітатися, на що почув три слова: "Усе буде добре". "Добре" у розумінні Маркевича мало таке продовження: тренер воротарів та спортивний директор Карпат запропонували Владу, який здобув срібні медалі Прем‘єр-ліги, вигравши на зимових зборах конкуренцію у досвідченого Валефа та провівши у весняній частині чемпіонату усі матчі по 90 хвилин, поїхати зіграти найближчу гру за Карпати-2 у Другій лізі, та зарплатню на третину меншу, ніж передали через представника Металіста двома днями раніше. Влад посміхнувся, подякував за інтерес, сказав, що йому такий сценарій абсолютно нецікавий, зібрав речі та повернувся до Металіста, з яким має чинний контракт та буде чесно і самовіддано його відпрацьовувати.

Виникає логічне запитання: про які "такі відступні", які, нібито, я "зажадав", абсолютно голослівно говорить Маркевич, зважаючи, що жодних подальших перемовин ані щодо особистого контракту гравця, ані, тим паче, моєї агентської комісії, узагалі ні з ким не велося?! "Ларчик" відчиняється дуже просто: оскільки раніше Мирон Богданович "поліз поперед батька у пекло" та із незрозумілих причин проанонсував трансфер Рибака, який, насправді, не був з нами узгоджений, зараз йому дуже не хочеться виглядати у публічному просторі людиною, яка не відповідає за свої слова та обіцянки. Йому банально настільки не хочеться виглядати "балаболом", що він прийняв дуже примітивне та ще більш помилкове рішення, вирішивши спробувати "відбілитися" за мій рахунок. Не у ті ворота, Мироне Богдановичу, як би автоголу не вийшло!

По-перше, оскільки мною не велося жодних перемовин з будь-яким представником Карпат щодо трансферу Рибака, оприлюднена паном Маркевичем інформація є неправдивим наклепом, і, як ліцензований посередник, я змушений звернутися до Комітету з етики та чесної гри УАФ, щоб вони належним чином відреагували на цей цинічний вибрик, та, згідно регламенту УАФ, наклали відповідні санкції на суб’єкт футболу, який розповсюджує зловмисні твердження, які можуть зашкодити моїй репутації.

По-друге, з таким самим позовом я звернуся до суду загальної юрисдикції з вимогою компенсації завданої моральної шкоди згідно чинного законодавства України. Компенсація у повному обсязі (якщо, звісно, суд ухвалить рішення на мою користь) буде мною перерахована на користь ЗСУ. Побачимося у судах, пане Маркевичу!

По-третє, важливо розуміти контекст процесів, які Маркевич зараз насаджує у Карпатах. З моменту приходу Мирона Богдановича, а саме з літа цього року, Карпати провадять неоголошену війну щодо "некомфортних" агентів: одного дня вони чомусь собі вирішили, що не платитимуть комісії посередникам – причому, жодної, у буквальному сенсі – нуль! Для розуміння поціновувачам футболу, це те саме, якби клуб прийняв рішення не платити гравцям, тренерам, персоналу, менеджменту, медіа-службі, бабусі, яка у касі стадіону Україна продає квитки. Це абсурдна війна, яку клуб, у кінцевому результаті, завжди програє. Саме через те, що намагалися "кинути" агента, талановитий нападник Сидоров замість Карпат перейшов до Металіста 1925. У того ж агентства намагалися "поцупити" воротаря Єрмолова – замість Львова він опинився у Полтаві. Мене намагалися обійти з одним із найкращих бомбардирів Прем’єр-ліги Прядуном – гравець не "повівся" на казочки та підписав фінансово дуже вдалий контракт у ЛНЗ. Приймак, який був одним із лідерів Карпат минулого сезону та чий контракт сплинув, побачивши, у якому хамському тоні клуб ставить ультиматум його агенту, просто зібрав речі та перейшов до Оболоні, де підтвердив свій рівень. Натомість, клубу довелося зробити величезну переплату та викласти астрономічні для Першої ліги €585.000 на придбання захисника-легіонера (на позицію Приймака), який провів аж 2 матчі за свою збірну, що посідає 164 (!!!) місце у рейтингу ФІФА – між Пуерто-Ріко та Вануату! Найрозумнішим виявився найкращий снайпер Карпат минулого сезону Тарануха: він орієнтувався не на міфічні медійні образи, а зібрав інформацію, що насправді являють собою персонажі, які наразі дорвалися до керма команди, та після завершення контракту навіть не став вести з ними перемовини.

Так само, днями спілкувався з колегами із Латинської Америки – навіть на іншому континенті хотіли "прокинути", але і там, вчергове, не вдалося обдурити! Дехто, очевидно, забув, що, за законами фізики, дія викликає протидію, а отримуєш зазвичай те, що сам випромінюєш.

По-четверте, натомість, Маркевич активно "шурує" трансферним ринком із "зрозумілими", давніми партнерами. Нещодавно знаний в Україні менеджер привіз до Львова латиноамериканського гравця (у якого, до речі, чинний контракт з іншим українським клубом, і цей клуб навіть не знав, а, може, і не знає понині про такий "візит") і, за повної підтримки свого старого товариша, "загадав" президенту Карпат такі умови: місячна зарплатня – €50.000, бонус за вихід до Прем’єр-ліги за підсумками цього сезону (куди, зрозуміло, Карпати вийдуть і без цього гравця), увага, €1.500.000!!! Виходить, як у Муссоліні: друзям – усе, ворогам – закон (точніше, у нашому випадку, навпаки – повне свавілля)… Упевнений, що шановний власник Карпат, пан Матківський, людина, яка побудувала справжню бізнес-імперію, уже чудово розібрався, звідки беруться такі цінники та у який спосіб ці кошти згодом "розподіляються". Влаштовують фарс: принципових агентів, які працюють прозоро, за комісію, демонстративно викидають з будь-яких перемовин, натомість "заводячи" до президента клубу свого партнера-двох, потім вигідно реалізуючи "таблицю ділення".

По-п’яте, власнику Карпат слід звернути пильну увагу на діяльність сумнозвісного агента, який не один рік дуже плідно співпрацює з тренерським тандемом батько-син, і який сам розмову з будь-яким президентом клубу починає зі слів (так би мовити, "на випередження"), буцімто йому "агентські не потрібні, я заробляю у інших місцях". При цьому, "місця", які він пафосно декларує, є одними (і там уже нічого зараз не заробиш!), а насправді вони розташовані в офісах двох клубів, чиї інтереси цей діяч багато років успішно обслуговує. І якщо у Першій лізі це, з очевидних фінансових причин, не має значення, то при виході до Прем’єр-ліги у певних матчах – якраз із цими клубами! (особливо, коли на горизонті "замаячать" €40 мільйонів за Лігу чемпіонів) – почнеться "кіно", зважаючи, що навіть зараз цей агент почав "працювати на перспективу" та "завів" до клубу 7 своїх клієнтів, з них четверо – захисники, двоє – опорні хави. А командою керують два його клієнти: головний тренер та старший тренер, батько і син… Думай-те!

У Рівному, завдяки уболівальникам, які на трибунах стадіону вивісили ряд обґрунтованих банерів щодо цієї "парочки" (тренер / агент), президент вчасно отямився. Оскільки, якщо агент не заробляє у спосіб, визнаний у всьому світі – отримуючи чесну комісію, то абсолютно очевидно, що він зароблятиме у інший, більш підступний, спосіб. Безкоштовний сир, як відомо, тільки у мишоловці! Це фундаментально важливо дуже чітко усвідомлювати як Володимиру Богдановичу (Матківському, – прим.), так і його шановним колегам, які, не дивлячись на війну, продовжують опікуватися клубами.

По-шосте, не менш надзвичайно важливо наголосити на тому, що справжніх уболівальників не обдуриш (як це було на наведеному вище прикладі з Вересом). Уболівальники – це не мер, якому політично потрібні перемоги, і яким, до речі, дехто дуже любить "прикриватися" за першої-ліпшої нагоди. Достеменно знаю, що власник Карпат категорично проти будь-якої "роботи" з суддями. І він не раз робив на цьому гучний акцент у розмовах зі своїми підлеглими, які несуть відповідальність за результат. Уже абсолютно зрозуміло, що дехто – можливо, через поважний вік, або ж проблеми зі слухом – так його, на жаль, і не почув. Дехто досі перебуває в ілюзії, що "усі олігархи однакові" у своїй безпринципності, жадобі перемог та "підгодовуванні" власного величного Его будь-якою ціною. Як наслідок, з першого ж туру ми бачимо "домашнє" суддівство навіть у виїзних матчах, бачимо неіснуючі пенальті, коли багатомільйонні придбання тренера самотужки не спроможні дати результат, виглядають напрочуд блякло. Знаю, що справжні вболівальники Карпат нещодавно мали зустріч із власником клубу, де одностайно дали зрозуміти, що такою ціною вихід до УПЛ їм не потрібен. По-справжньому важливо, що цінності вболівальників та власника повністю співпадають. Але, з іншого боку, є група тих, хто знає, як "вирішувати питання", хто протягом усієї своєї кар’єри займався "договорняками", кого десятиліттями супроводжував та супроводжує і нині шлейф із суддівських скандалів. Закликаю футбольну спільноту дуже уважно спостерігати за суддівськими рішеннями у матчах команди – особливо, за нічийного рахунку. Гарантую: побачите багато цікавого, "неупередженого", "усі люди помиляються". Будемо сподіватися, що вовк, який "перевзувся" у вівцю, знову не обдурить усіх, що чорне не затьмарить біле, які б кошти з "чорної каси" декількома діячами заради подальшої "наживи" тишком-нишком не діставалися. І будемо дуже уважно споглядати: від пильного ока злодій не втече!

По-сьоме і найголовніше: якщо наш "метр", на красивенький імідж якого роками працювали та продовжують це робити ряд проплачених журналістів (імена яких мені добре відомі), вважає, що будь-яка з наведених мною тез є неправдивою, запрошую його синхронно пройти детектор брехні по будь-якому з піднятих питань, а справедливості заради – за усіма одночасно. Важливо зробити це публічно, навіть у форматі прямого ефіру, щоб суспільство дуже добре зрозуміло, у кого ж, насправді, "непомірні забаганки" та хто є, зрештою, фальшивим чортом. Раунд!

І наостанок. Поки що, продовживши розпочату вами, о шановний "метре", публічну дискусію, привідкрив "скриньку Пандори" максимум на 3%. І ви це дуже добре знаєте. Мені багато чого цікавого є ще сказати і вам, і футбольній спільноті. Можемо розпочати із найпростішого: у який спосіб одна ваша дуже близька людина раптом опинилася на "хлібній" посаді у Львівській митниці, інша – ні за що отримувала (саме "отримувала", а не заробляла!) серйозну зарплатню у клубі, де ви тренували. Як казав Пророк, хто сіє вітер – пожне бурю!..

Футбол 24 також відкритий до коментарів іншої сторони конфлікту і готовий надати майданчик для публічної дискусії.