Спортивный директор Металлиста Василий Кобин близок к уходу из харьковского клуба, сообщает UA-Футбол.

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В лагере "желто-синих" происходят определенные изменения, связанные с приходом на должность вице-президента Папы Гуйе, а также более активной работой в клубе Евгения Красникова, который вернулся в Металлист после года сотрудничества с СК Днепр-1.

Напомним, Кобин после завершения карьеры футболиста возглавлял Минай, а также исполнял обязанности главного тренера Металлиста. С августа 2022 года займет должность спортивного директора харьковчан – в его компетенции вопросы комплектации команды и некоторые организационные моменты. Также работает экспертом на матчах УПЛ на YouTube-канале "УПЛ ТБ".

К слову, после 6-ти туров Металлист в турнирной таблице группы А Первой лиги идет предпоследним, набрав 4 очка.

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