У неділю у другому за силою дивізіоні відбулось три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, другий етап, 1-й тур

Чемпіонська група

Агробізнес – Вікторія – 0:0

Група вибування

Діназ – Буковина – 0:2

Голи: Палагнюк, 60, Будняк, 88

Кремінь – Металіст – 0:0

Вилучення: Панчишин, 90+4 (Кремінь, друга жовта картка)

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У неділю 1-й тур другого етапу Першої ліги завершували три матчі. У Чемпіонській групі Агробізнес розійшовся миром з Вікторією. Команди екс-тренерів УПЛ – Олександра Чижевського і Анатолія Безсмертного – не зуміли пробити оборону один одного і залишились сусідами у турнірній таблиці. Команда з Волочиська з 30-ма балами сьома, представник Сум з 31-м пунктом шостий.

У Групі вибування Діназ приймав Буковину. Перед підопічними Олександра Головка стояло надскладне завдання – зачепитись за очки з колективом, який отримав серйозне фінансування і мріє про УПЛ. Найгірша команда першості протрималась півтора тайму, але таки пропустила – Палагнюк зреагував на простріл з правого флангу і буквально заніс м'яч у сітку.

За 2 хвилини до завершення матчу Будняк, який вийшов на заміну, поставив крапку у грі: отримавши передачу за спини захисників, Іван зумів обійти трьох захисників і пробити повз голкіпера з гострого кута. Перемога принесла Буковині 24 очки і підняла на другу сходинку турнірної таблиці, Діназ з 13-ма пунктами залишився останнім.

У ще одному матчі Кремінь розписав безгольову нічию з Металістом у матчі, який тривав 4 години і 15 хвилин. Командам вдалось зіграти лише половину тайму, як прозвучала повітряна тривога і арбітр повів усіх в укриття. На 50-й хвилині історія повторилась, і у матчі знову виникла вимушена пауза. Після відновлення гри команди зіграли лише 18 хвилин і знову помандрували у сховок. У третій серії активнішим був Металіст, але все завершилось без голів. Вилучення Панчишина у доданий час погоди в матчі не зробило. Харків'яни набрали 15 пунктів і піднялись на шосту сходинку своєї групи, Кремінь з такою ж кількістю очок опустився на сьомий щабель.

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