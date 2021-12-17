Металлист сделал предложение по трансферу 19-летнего атакующего хавбека. Харьковчане были готовы заплатить 2 миллиона евро, утверждает Meta-ratings .

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Правда, такая сумма не устроила бразильцев, а потому украинский клуб получил отказ. Стоит заметить, что Transfermarkt оценивает Густаво в 250 тысяч. Бразильцем раньше интересовалось и киевское Динамо .

Силва де Оливейра является воспитанником Спорт Ресифи. В ноябре 2020-го его перевели в первую команду, а в текущем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и тремя ассистами.