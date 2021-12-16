Бомбардирские гонки – это всегда яркие эмоции и страсти. Каждый нападающий мечтает о том, чтобы завоевать пальму первенства благодаря своему бомбардирскому таланту.

20 голов за сезон – это чемпионская отметка, преодолеть которую удавалось даже не всем лучшим. Юбилейный показатель дарит место не только на пьедестале бомбардиров, но и в истории отечественного футбола.

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Арсен Аваков, Торпедо, 21 гол, сезон 1994/95

В запорожское Торпедо Аваков попал в качестве правого защитника. Игра в защите – его категорическое условие при переходе в новую команду, ведь раньше тренеры уже использовали его в качестве форварда. Но от судьбы не уйдешь – ему удалось стать первым футболистом, кто забьет 20 голов в течение сезона украинского чемпионата!

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Достижение Авакова действительно феноменально. Торпедо был далеко не лидером – 7 место по итогам чемпионата, а свой первый гол в чемпионате Арсен оформил в 10 туре! Впрочем, частые назначения пенальти и природные бомбардирские способности сделали свое дело – Аваков вписал свои имя в историю украинского футбола.

Тамерлан Гусейнов, Черноморец, 20 голов, сезон 1995/96

Главное оружие "серебряного" сезона одесситов. Один из лучших нападающих чемпионата не видел перед собой преград, то и дело оставляя "автограф" в сетке ворот соперников.

Благодаря бомбардирским показателям Тамерлан не только получил вызов в национальную сборную Украины, но и приглашения в Ковентри Сити, выступавшего в то время в АПЛ.

Это очень запутанная история, не имеющая с футболом ничего общего — одним словом, лихие 90-е... Не буду рассказывать подробностей, ведь люди, о которых придется говорить, еще живы, – прокомментирует впоследствии Гусейнов возможность трансфера в Англию.

После этого заря нападающего начала угасать, но его имя будут помнить целые поколения фанатов Черноморца.

Олег Матвеев, Шахтер, 21 гол, сезон 1996/97

Во второй раз в истории дончанам удалось стать "серебряными" призерами чемпионата и постепенно наступать на пяти столичному Динамо.

За сезон Матвееву удалось забить 21 гол, но даже этого не хватило, чтобы прервать чемпионскую серию Динамо. Яркий нападающий был воплощением амбиций клуба, но даже его результативности было мало для достижения "золотой" цели.

Сергей Ребров, Динамо, 22 гола, сезон 1997/98

Воспитанник донецкого футбола заслужил место в зале славы киевского Динамо. Его связка с Андреем Шевченко – воспоминание, которым дорожит каждый футбольный поклонник киевлян.

Стать лучшим голеадором в сезоне Сергею Станиславовичу удалось лишь раз, но стабильность его результативности позволила ему наколотить 123 гола и прорваться на вершину рекордсменов-бомбардиров украинского чемпионата.

Максим Шацких, Динамо, сезон 1999/2000, 20 голов

Приход форварда из Узбекистана на замену Андрею Шевченко вызвал шквал критики. Фанаты не понимали Лобановского, который для такой важной роли избрал малоизвестного нападающего.

Но Валерий Васильевич умел отличать бриллианты от камней. Дебютный сезон для Шацких был очень обильным на голы, а Динамо отпраздновало чемпионство. Голословных невежд Мэтр убедил результатом.

Андрей Воробей, Шахтер, 21 гол, сезон 2000/01

Воробей стал активным участником трансформации Шахтера из вечного "серебряного" конкурента Динамо до титула чемпиона. Быстрый и неумолимый нападающий был страшным сном для защиты любой команды.

Воробей был беспощаден к соперникам и наполнил бомбардирскую копилку 21 мячом. Но радость достижения омрачило отставание от Динамо всего на 1 очко.

Максим Шацких, Динамо, 22 гола, сезон 2002/03

После удачного первого сезона в составе киевлян Шацких преследовали травмы и другие неудачи. Впрочем, продолжаться вечно это не могло, а вскоре форварда снова "прорвало".

Именно благодаря его голам "бело-синим" удалось вернуть себе чемпионский титул и стать обладателем "золотых" медалей чемпионата Украины в 10-й раз. Без результативности Шацких завоевать юбилейное чемпионство было бы невозможно.

Генрих Мхитарян, Шахтер, 25 голов, сезон 2012/13

Футболист, который не может похвастаться ролью нападающего. "Армянский бразилец", "вязавший" центр поля и нападение, умел не только создавать моменты, но и сам доводил их до логического завершения.

25 голов за сезон – это рекорд чемпионата Украины, который держится почти 10 лет. Ну а его творец впоследствии отправился в Дортмундскую Борусию и начал яркую европейскую карьеру.

Луис Адриану, Шахтер, 2013/14, сезон 20 голов

Техничный и быстрый бразилец очень быстро стал неумолимым наконечником атак горняков. Остановить Луиса было непросто – он всегда умел находить щели в обороне соперника.

Бразильские партнеры делали все возможное, чтобы Адриану поражал ворота соперников. Приблизиться вплотную к Мхитаряну ему не удалось, но вершина в два десятка голов покорилась.

Алекс Тейшейра, Шахтер, 22 гола, сезон 2015/16

Бразильский преемник Мхитаряна тоже радовал поклонников "горняков" результативностью. Алекс был важным звеном не только в построении, но и в завершении атак.

Ему пророчили большое будущее в Европе, но неожиданно для всех бразилец выбрал денежный вариант – китайский Цзянсу Сунин. Сейчас он строит карьеру в Бешикташе, но это уже не тот Алекс, игра которого приводила в эйфорию трибуны любого украинского стадиона.

Факундо Феррейра, Шахтер, 21 гол, сезон 2017/18

Смена вектора Шахтера с бразильского на португальский дала свои плоды – Шахтер то и дело начал праздновать чемпионство. Внес свою лепту и аргентинский нападающий Факундо Феррейра.

Его стиль нравился не всем, но футболист отвечал результативностью. Лучший показатель в списке бомбардиров привлек внимание португальской Бенфики, которая в итоге и совершила его трансфер.

Жуниор Мораес, Шахтер, 20 голов, сезон 2019/20

Переход в Шахтер фанаты Динамо не простят Жуниору никогда. Но если относительно принципов в футбольной карьере не поспоришь, то найти аргументы против цифр довольно сложно. А они говорят именно о пользе перехода бразильца в ряды "горняков".

Уже в первом сезоне в оранжевой футболке он забивает 19 голов и становится лучшим бомбардиром. Этого ему мало – в следующем году он таки берет планку в 20 голов в матчах УПЛ.

Тяжелая травма выбила Жуниора из колеи, а его контракт с Шахтером завершится уже этим летом. Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбык в первой части сезона записал на свой счет уже 14 голов. Если этой зимой его не приобретет европейский клуб, то есть надежда, что он не только присоединится к клубу "20 и более голов", но и возглавит его.

Результативные бомбардиры – это те, кто дарит футболу наиболее яркие оттенки и заставляет болельщиков безумствовать на трибунах и перед экранами телевизоров. Верим, что рейтинг голеадоров будет постоянно пополняться, а каждый голевой рекорд будет быстро обновляться!