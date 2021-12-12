Бывший тренер Металлиста Мирон Маркевич не скрывает, что Марлос был очень лакомым кусочком в Европе.

"По нему всегда поступали предложения, но мы не хотели его отпускать. Им интересовались итальянские, испанские и португальские клубы. Бенфика, помню, точно.

Шахтер официально подтвердил уход Марлоса

Как-то на сборах в Испании мы играли с Леванте. Марлос просто издевался над их футболистами, такое творил на поле. Он так поразил тогдашнего тренера Леванте Хоакина Капарроса, что испанцы сразу сделали предложение о трансфере Марлоса. Но эта команда не его уровень, поэтому мы отказали. Да и сам Марлос не хотел уходить. У нас было все хорошо, из Металлиста никто не хотел уходить", – вспомнил Маркевич в комментарии Fan Day.

Напомним, Марлос отыграл за Металлист 2,5 года, а в 2014-м перешел в Шахтер за 8 млн евро.

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