Металіст зробив пропозицію щодо трансферу 19-річного атакувального хавбека. Харків'яни були готові заплатити 2 мільйони євро, стверджує Meta-ratings.

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Щоправда, така сума не влаштувала бразильців, а тому український клуб отримав відмову. Варто зауважити, що Transfermarkt оцінює Густаво лишень у 250 тисяч. Бразильцем раніше цікавилось і київське Динамо.

Сілва де Олівейра є вихованцем Спорт Ресіфі. У листопаді 2020-го його перевели в першу команду, а поточного сезону він провів 35 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома голами й трьома асистами.

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