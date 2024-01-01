Защитник Металлиста Маилтон продолжит карьеру в Шапекоэнсе, сообщает официальный сайт бразильцев.

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25-летний футболист подписал арендное соглашение с земляками до 31 декабря 2024 года.

Напомним, Маилтон был одолжен Металлистом у Атлетико Минейро летом 2021-го, а через год за 800 тысяч евро стал полноценным игроком харьковчан. После начала войны выступал за Шапекоэнсе и Понте Прету. Его контракт с Металлистом действует до 30 июня 2026 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

В свою очередь с еще одним исполнителем – бразильским нападающим Матеусом Пейшото – "желто-синие" попрощались окончательно. 28-летний форвард, которого рассматривали как замену Артему Довбику в СК Днепр-1, в статусе свободного агента перебрался в японский Джубило Ивата.

К слову, Металлист приобрел Пейшото в РБ Брагантино летом 2021-го за 150 тысяч евро. Полномасштабное вторжение заставило игрока отказаться от выступлений в Украине и он слонялся по арендам на родине (Сеара, Гояс, Атлетико Гояниенсе). Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

Отметим, по итогам первой половины сезона Металлист финишировал в группе А Первой лиги на 9-й строчке турнирной таблицы и весной будет бороться за сохранение прописки во втором по силе дивизионе

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