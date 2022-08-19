Днепряне уже готовятся к уходу своей звезды.

СК Днепр-1 в случае продажи Артема Довбика хочет пригласить на его позицию Матеуса Пейшото, сообщил журналист Игорь Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

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26-летний бразилец, принадлежащий Металлисту, находится в аренде в Сеаре и согласно контракту будет выступать на родине до конца 2022 года. Однако "желто-синие" готовы досрочно вернуть Пейшото, чтобы отправить его в команду Александра Кучера, под руководством которого он феерил в харьковском клубе.

Напомним, Пейшото перешел в Металлист летом 2021 года и в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Первой лиги, забив 15 голов в 19 матчах. Довбик ныне близок к переходу в Салернитану.

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