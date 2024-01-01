Захисник Металіста Маілтон продовжить кар'єру в Шапекоенсе, повідомляє офіційний сайт бразильців.

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25-річний оборонець підписав орендну угоду з земляками до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, Маілтон був позичений Металістом в Атлетіко Мінейро влітку 2021-го, а за рік за 800 тисяч євро став повноцінним гравцем харків'ян. Після початку війни виступав за Шапекоенсе та Понте Прету. Його контракт з Металістом чинний до 30 червня 2026 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

Натомість зі ще одним виконавцем – бразильським нападником Матеусом Пейшото – "жовто-сині" попрощались остаточно. 28-річний форвард, якого розглядали як заміну Артему Довбику в СК Дніпро-1, у статусі вільного агента перебрався в японський Джубіло Івата.

До слова, Металіст придбав Пейшото в РБ Брагантіно влітку 2021-го за 150 тисяч євро. Повномасштабне вторгнення змусило гравця відмовитись від виступів в Україні і він тинявся по орендах на батьківщині (Сеара, Гояс, Атлетіко Гояніенсе). Transfermarkt оцінює його в 1,5 млн євро.

Зазначимо, за підсумками першої половини сезону Металіст фінішував у групі А Першої ліги на 9-й сходинці турнірної таблиці і навесні боротиметься за збереження прописки у другому за силою дивізіоні.

Перша ліга: відбулося жеребкування другого етапу сезону 2023/24