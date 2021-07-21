Образцы договоров Металлиста и Металлиста 1925 опубликовал Рrosportua.

"Металлист 1925 здесь никто и звать никак": на ОСК Металлист осквернили символику новичка УПЛ

Представитель Первой лиги за каждый домашний матч на ОСК Металлист будет платить 300 тысяч гривен. А для новичка элиты эта сумма в десять раз меньше – 30 тысяч гривен.

Добавим, что в стартовых турах своих чемпионатов Металлист 1925 дома будет принимать Рух, а Металлист поедет в гости к Альянсу.

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