Металлист будет платить за аренду стадиона в 10 раз больше, чем Металлист 1925 – впечатляющие цифры
16:09 - Читати українською
Харьковские клубы на совершенно разных условиях будут арендовать ОСК Металлист.
Образцы договоров Металлиста и Металлиста 1925 опубликовал Рrosportua.
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Представитель Первой лиги за каждый домашний матч на ОСК Металлист будет платить 300 тысяч гривен. А для новичка элиты эта сумма в десять раз меньше – 30 тысяч гривен.
Добавим, что в стартовых турах своих чемпионатов Металлист 1925 дома будет принимать Рух, а Металлист поедет в гости к Альянсу.
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