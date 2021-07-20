"Все, что нужно знать о "возрождении" футбола в Харькове. Сегодня, в рамках "частно-городского партнерства", под крики "Слава КПСС" "возродили" домашнюю раздевалку ФК Металлист 1925 на ОСК Металлист! Где этой весной, за неделю до старта чемпионата, был проведен капитальный ремонт обоих раздевалок и выполнен брендинг нашей домашней раздевалки в клубные цвета.

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Однако ничто не помешало сегодня усердным "реконструкторам" без зазрения совести демонтировать эту обработку, причем никто даже не поинтересовался мнением клуба Металлист 1925, не проговорил механизм компенсации за причиненный ущерб (в счет будущей аренды и прочее). Просто взяли, уничтожили, показав лишний раз, что вы – Металлист 1925 – здесь никто и звать вас никак! Хочется отметить, что Металлист 1925 имеет действующий договор с ОСК Металлист до конца сезона 2022/2023. При этом, уступив одно из помещений раздевалок в пользу ФК Металл. Именно ту самую, которую они хотели использовать в качестве домашней.

Судя по фото, доступных в комментариях, думаю, снова следует ожидать переезд "грозы авторитетов" украинского футбола в помещение "возрожденной" раздевалки. Этот пост выражает личное мнение автора и никоим образом не связан с его должностью", – написал Неделин в Facebook.

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