Металіст платитиме за оренду ОСК Металіст у 10 разів більше, ніж Металіст 1925 – вражаючі цифри
16:09 - Читать на русском
Харківські клуби на абсолютно різних умовах орендуватимуть головну арену міста.
Зразки договорів Металіста та Металіста 1925 опублікував Рrosportua.
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Представник Першої ліги за кожен домашній матч на ОСК Металіст платитиме 300 тисяч гривень. Натомість для новачка еліти ця сума у десять разів менша – 30 тисяч гривень.
Додамо, що у стартових турах своїх чемпіонатів Металіст 1925 вдома прийматиме Рух, а Металіст поїде в гості до Альянса.
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