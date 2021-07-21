Зразки договорів Металіста та Металіста 1925 опублікував Рrosportua.

"Металіст 1925 тут ніхто і звати ніяк": на ОСК Металіст сплюндрували символіку новачка УПЛ

Представник Першої ліги за кожен домашній матч на ОСК Металіст платитиме 300 тисяч гривень. Натомість для новачка еліти ця сума у десять разів менша – 30 тисяч гривень.

Додамо, що у стартових турах своїх чемпіонатів Металіст 1925 вдома прийматиме Рух, а Металіст поїде в гості до Альянса.

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