Металлист 1925 дебютировал в Премьер-лиге домашним поединком против Руха, который начинал свой второй сезон в элите. Команда Ивана Федыка считалась фаворитом противостояния, ведь предыдущий чемпионат львовяне завершили с 7-матчевой беспроигрышной серией – да и опыта у них побольше. За харьковчан, однако, играл фактор родного поля, хотя поддержать подопечных Валерия Кривенцова пришло не так много людей. По крайней мере, такое впечатление сложилось по телекартинке.

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Хозяева стартовали активно, неплохо комбинируя на чужой половине и заставляя Бандуру выбегать за пределы штрафной. За эту смелость Металлист 1925 был вознагражден уже на 7-й минуте: Савину дали пробить метров с 20-ти, Бандура парировал в сторону, а Дидык в попытке выбить мяч из штрафной лёжа выкатил его в ноги Батюшину – Юрий наказал за это точным ударом. 1:0! Эмоции от столь крутого старта, однако, испортила травма Пономаря на ровном месте уже 15-й минуте. Нападающего вынесли на носилках, а вместо него вышел Фабинью.

Металлист 1925, несмотря на эту неудачу, продолжал играть смело, но Рух в середине первого тайма сумел выровнять ход встречи. Обе команды в этот период обменивались быстрыми контратаками с хорошим завершением: так, хозяева могли выйти вперёд после дальнего удара Савина под перекладину (Бандура справился), а гости огрызнулись выстрелом Кухарука с лёту с правого края штрафной – над перекладиной. Кроме того, на 33-й минуте львовяне раскатали хорошую комбинацию с прострелом Бойчука под замыкание Борячуку, но голкипер Сидоренко успел перехватить мяч.

В целом, мяч лучше держался у Руха (команда владела им 55% времени), однако второй гол в матче забил Металлист 1925! Получилось красиво: затяжная позиционная атака харьковчан завершилась подачей с левого фланга, которую вынесли на ногу Криськиву – Дмитрий же метров с 22-х мощно выстрелил в дальний угол. Мяч с рикошетом от штанги залетел в ворота! 2:0. Это уже была серьёзная заявка на победу.

Подопечные Ивана Федыка предприняли попытку сократить отставание ещё до перерыва. Уже на 37-й минуте они могли выполнить задачу благодаря передаче Кухарука с правого фланга под удар Борячуку с линии штрафной, но дальнейший выстрел Андрея стал лёгкой добычей Сидоренко. В компенсированное время голкипер снова выручил харьковчан, в эффектном прыжке парировав крученный удар Климчука под перекладину. В конце концов, отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе Металлиста 1925 в счёте.

В раздевалке Иван Федик провел двойную замену, вместо Борячука и Мысыка выпустив Кузика и Ляха. Это решение принесло успех уже через четыре минуты после перерыва: Бойчук прошел Западню на фланге и исполнил подачу на левый край штрафной, а Кузык, обыграв Савина, пробил в дальний угол – 2:1!

Впрочем, уже на 52-й минуте Металлист 1925 мог восстановить гандикап в два гола в результате разрезного паса Батюшина и прострела Криськива под удар Фабинью метров с десяти. Бразилец не разобрался в эпизоде, а Савин завершил его выстрелом из правой половины штрафной почти пустые ворота – к счастью для Бандуры, Антон не попал в створ. На 57-й же Ткачук замыкал подачу со стандарта, но его удар головой не стал проблемой для голкипера.

В середине второго тайма Рух перехватил инициативу. Что наиболее важно, львовяне начали создавать качественные моменты. Лучший из них упустил Кузык, который получил передачу на левый край штрафной и крутил в дальнюю девятку – мяч пролетел рядом с каркасом! На 66-й же забивать мог Дидык, который завершил навес со стандарта ударом головой (выше ворот), а на 67-й с дистанции выстрелил Мартынюк – Сидоренко поймал "круглого".

Валерий Кривенцов сразу же отреагировал на изменение игровой ситуации двойной заменой, выпустив Протасова и Дмитренко вместо Савина и Бютюшина. Иван Федык, в свою очередь, снял с матча Гагуна ради новичка Альваренги. Довольно быстро тренеры провели ещё одну серию перестановок – у харьковчан на поле появились Ермаков и Ременюк, а львовяне освежили состав Кондраковым. Как следствие, темп встречи упал, а моментов на 70-х и в начале 80-х минут почти не возникало. Вспомнить можно разве что выстрел Дмитренко с левого края штрафной мимо ближней штанги.

В эндшпиле встречи харьковчанам было очень трудно. Ткачук страдал от судорог, а Рух постоянно лез вперёд – впрочем, хозяева находили в себе силы для регулярных контратак. Они не получили логического завершения, но и гости ничего интереснее дальнего неточного удара Белого придумать не смогли. Уже в компенсированное время Кондраков пытался заработать пенальти, упав в штрафной, но вместо "точки" Даниил получил жёлтую карточку за симуляцию.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал поражение Руха. Металлист 1925 дебютирует в УПЛ с победы!

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