Металіст 1925 дебютував у Прем'єр-лізі домашнім поєдинком проти Руха, який починав свій другий сезон у еліті. Команда Івана Федика вважалася фаворитом протистояння, адже попередній чемпіонат львів'яни завершили з 7-матчевою безпрограшною серією – та і досвіду у них побільше. За харків'ян, однак, грав фактор рідного поля, хоча підтримати підопічних Валерія Кривенцова прийшло не так і багато людей. Принаймні, таке враження склалося по телекартинці.

"Металіст 1925 тут ніхто і звати ніяк": на ОСК Металіст сплюндрували символіку новачка УПЛ

Господарі стартували активніше, непогано комбінуючи на чужій половині й змушуючи Бандуру вибігати за межі штрафного. За цю сміливість Металіст 1925 був винагороджений вже на 7-й хвилині: Савіну дали пробити метрів з 20-ти, Бандура парирував у бік, а Дідик у спробі вибити м'яч зі штрафного лежачи викотив його в ноги Батюшину – Юрій покарав за це влучним ударом. 1:0! Емоції від настільки крутого старту, однак, зіпсувала травма Пономаря на рівному місці вже 15-й хвилині. Нападника винесли на ношах, а замість нього вийшов Фабінью.

Металіст 1925, попри цю невдачу, продовжив грати сміливо, але Рух в середині першого тайму зумів вирівняти хід матчу. Обидві команди в цей період обмінювались швидкими контратаками з непоганим завершенням: так, господарі могли вийти вперед після дальнього удару Савіна під поперечку (Бандура впорався), а гості огризнулися пострілом Кухарука з лету з правого краю штрафного – над поперечиною. Крім того, на 33-й хвилині львів'яни розкатали хорошу комбінацію з прострілом Бойчука під замикання Борячуку, але голкіпер Сидоренко встиг перехопити м'яч.

Загалом, м'яч краще тримався у Руха (команда володіла ним 55% часу), однак другий гол у матчі забив Металіст 1925! Вийшло красиво: затяжна позиційна атака харків'ян завершилась подачею з лівого флангу, яку винесли на ногу Криськіву – Дмитро ж метрів з 22-х потужно вистрілив у дальній кут. М'яч з рикошетом від стійки залетів у ворота! 2:0. Це вже була серйозна заявка на перемогу.

Підопічні Івана Федика зробили спробу скоротити відставання ще до перерви. Вже на 37-й хвилині вони могли виконати завдання завдяки передачі Кухарука з правого флангу під удар Борячуку з лінії штрафного, але подальший постріл Андрія став легкою здобиччю Сидоренка. В компенсований час голкіпер знову виручив харків'ян, у ефектному стрибку парирувавши закручений удар Климчука під поперечку. Зрештою, відпочивати команди відправились за комфортної переваги Металіста 1925 у рахунку.

У роздягальні Іван Федик провів подвійну заміну, замість Борячука й Мисика випустивши Кузика й Ляха. Це рішення принесло успіх вже через чотири хвилини по перерві: Бойчук пройшов Западню на фланзі й виконав подачу на лівий край штрафного, а Кузик, обігравши Савіна, пробив у дальній кут – 2:1!

Втім, вже на 52-й хвилині Металіст 1925 міг відновити гандикап у два голи внаслідок розрізного пасу Батюшина та прострілу Криськіва під удар Фабінью метрів з десяти. Бразилець не розібрався у епізоді, а Савін завершив його пострілом з правої половини карного майданчика у майже порожні ворота – на щастя для Бандури, Антон не влучив у площину. На 57-й же Ткачук замикав подачу зі стандарту, але його удар головою не став проблемою для голкіпера.

В середині другого тайму Рух перехопив ініціативу. Що найбільш важливо, львів'яни почали створювати якісні моменти. Найкращий з них змарнував Кузик, який отримав передачу на лівий край штрафного й крутив у дальню дев'ятку – м'яч пролетів поруч з каркасом! На 66-й же забивати міг Дідик, який завершив навіс зі стандарту ударом головою (вище воріт), а на 67-й з дистанції вистрілив Мартинюк – Сидоренко спіймав "круглого".

Валерій Кривенцов одразу ж відреагував на зміну ігрового становища подвійною заміною, випустивши Протасова й Дмитренка замість Савіна й Бютюшина. Іван Федик, своєю чергою, зняв з матчу Гагуна заради Альваренги. Доволі швидко тренери провели ще одну серію перестановок – у харків'ян на полі з'явились Єрмаков і Ременюк, а львів'яни освіжили склад Кондраковим. Як наслідок, темп зустрічі впав, а моментів на 70-х та на початку 80-х хвилин майже не виникало. Згадати можна хіба що постріл Дмитренка з лівого краю штрафного повз ближню стійку.

В ендшпілі зустрічі харків'янам було дуже важко. Ткачук страждав від судом, а Рух постійно ліз уперед – втім, господарі знаходили в собі сили для регулярних контратак. Вони не отримали логічного завершення, але й гості нічого цікавішого за дальній неточний удар Білого вигадати не змогли. Вже у компенсований час Кондраков намагався заробити пенальті, впавши у штрафному, але замість "позначки" Данило отримав жовту картку за симуляцію.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував поразку Руха. Металіст 1925 дебютує в УПЛ з перемоги!

Шахтар переміг Інгулець: крутий і сирий дебют Де Дзербі в УПЛ, жахлива гра оборони "гірників", Траоре – топ-форвард