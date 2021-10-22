До звітного матчу команди підійшли, маючи за плечима серії з чотирьох поєдинків. Щоправда, харків'яни безпрограшну, а пертовці безвиграшну. Підопічні Валерія Кривенцова відразу ж спробували продемонструвати, що не налаштовані щось кардинально міняти. Саме господарі створили перший гострий момент. Вже на 3-й хвилині Савін пробивав з лівого кута штрафного. М'яч летів неточно, але Криськів наважився підставити голову – трохи неточно.

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Згодом в Інгульця виникли непередбачувані проблеми. Мельничук смикнув м'яз стегна і був змушений покинути поле, поступившись місцем Полегеньку. Можливо, структурні зміни у суперника знітили господарів, які дозволили створити кілька моментів біля власних воріт. Спочатку Сітало з меж штрафного цілив під штангу. Пізніше Гопей спробував повторити вчорашній подвиг Сайядманеша, але бив низом у ближній кут. В обох випадках Сидоренко без надзусиль заволодів м'ячем. Друга спроба Сітала була ще небезпечнішою – Артем після навісу бив головою у протихід. Трохи вище.

В середині тайму Металіст 1925 помітно просів. Від стартової активності не було й сліду. Гра ніби й була рівною, але гості були трішечки гострішими у своїх атаках. Криськів та Марлісон спробували щось організувати – спроба була вкрай непідготовленою. Відповідь Інгульця була куди гострішою. Харків'яни невдало спробували вийти в атаку. Запорожець підстеріг помилку Габелка, підлаштувався під удар і з-за меж штрафного зарядив під поперечину. Сидоренко встиг зреагувати.

Здавалося, що у роздягальні команди так і підуть за нулів на табло. На останніх хвилинах таймі Інгулець тривалий час не міг вийти із оборони – трьох захисників виявилося недостатньо, аби розбити пресинг двох атакувальних гравців. Зрештою, довга передача на чужу половину призвела до катастрофи. Гості не змогли зачепитися за м'яч. Його підібрав Криськів і самотужки протягнув до чужих воріт. Там Дмитро відпасував на Батюшина, який з лінії штрафного пробив бездоганно. М'яч полетів у ближню дев'ятку, де від поперечини влетів у сітку. Краса. Щоб відповісти, в Інгульця вже не залишилося часу.

Друга половина почалася жваво. Тут варто віддати належне Інгульцю, який явно прагнув відновити рівновагу. Однак Металіст 1925 витримав стартовий натиск і почав кусати у відповідь. Спочатку диригував Савін. Протасов після його передачі пробив невдало, а згодом арбітр проігнорував падіння Антона в чужому штрафному. Заспокоїти фанів на трибунах вирішив Западня. Лівий захисник здійснив рейд у атаку. На вході у штрафний обігрався із Батюшиним і не без фарту забив другий м'яч. Артур намагався прострілити на партнерів, але захисники відбили м'яч йому назад – з таких позицій не промахуються, 2:0.

Буквально через дві хвилини гра була зроблена. Криськів організував момент для Марлісона. Бразилець на вході у штрафний пошив у дурні захисника та зробив рахунок розгромним. Валерій Кривенцов не втратив нагоди зробити низку замін. Вийшли чотири свіжих футболісти. Серед них і новачок Соломон Кверквелія. Інгульцю це не допомогло. Невдовзі петровці вчетверте були змушені витягати м'яч із сітки воріт. Затяжна атака господарів завершилася навісом на Криськіва. Дмитро з другої спроби, але все ж зумів до двох асистів додати ще й забитий м'яч. Фінальний свисток зафіксував перемогу господарів з рахунком 4:0. Це рекорд. Харків'яни вперше забили стільки голів у матчі УПЛ.

Зрештою, Металіст 1925 виграв четвертий матч поспіль. Харків'яни набрали уже 19 очок та піднялися на сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ. Інгулець тепер уже з чотирма поразками в п'яти останніх матчах залишився над зоною вильоту.