Металлист 1925 не оставил живого места на Ингульцу в 12-м туре Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Харьковчане в конце первого тайма открыли счет шедеврально: Батюшин на линии штрафной встретился с мячом, обработал его и ударил в ближнюю девятку. Удвоил преимущество Металлиста 1925 Западня.

Металлист 1925 разбил Ингулец – харьковчане продолжили победную серию и установили рекорд

Довести счет до разгромного было суждено Марлисону. Бразилец не без фарта прошел единого защитника и покатил круглого в дальний угол. Жирную точку поставил Крыськив, к двум ассистам добавив еще и гол. Металлист 1925, впервые в истории забив 4 мяча в УПЛ, набрал 19 очков и поднялся на 7 место, Ингулец с восемью пунктами завис над зоной вылета.