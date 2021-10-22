Программу 12-го тура открывала встреча в Чернигове, где Десна пыталась прервать 4-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. Соперником выступала Александрия, которой в предыдущих двух поединках тоже не удалось отпраздновать победу – и у которой надолго травмировались Ковалец и Гринь. Гости при выходе на поле красиво поддержали партнеров, а фанаты хозяев заводили команду баннером с ребусами.

Игроки Александрии поддержали двух серьёзно травмированных одноклубников перед матчем с Десной

Ничья никого не устраивала, поэтому футболисты завелись, выдав классный первый тайм. Ожидать моменты пришлось недолго: уже на 9-й минуте Безбородько замыкал навес на линию вратарской (мимо дальней девятки), а на 15-й Болбат обокрал Цурикова и разогнал контратаку, которую Калитвинцев завершил выстрелом метров с 15-ти – неточно! Александрия не уступала в активности, но у чужих ворот выглядела значительно слабее.

Впрочем, именно гости открыли счёт в середине тайма. На 28-й минуте Мирошниченко прорвался по правому флангу и исполнил подачу, Калюжный головой подправил её в центр штрафной, а Третьяков оттуда уверенно пробил мимо Литовки – 0:1! Праздник подопечных Юрия Гуры, однако, продолжался совсем недолго: уже на 35-й Картушов прострелил с левого фланга, а Безбородько, приняв мяч в метрах 11-ти от ворот, вторым касанием попал под ближнюю штангу – 1:1!

Перед перерывом обе команды запороли ещё два момента, не сумев попасть в створ с минимального расстояния (провалы в активе Болбата и Спинелли). Отдыхать футболисты ушли при ничейном счёте, но уже через три минуты после возобновления игры Юрченко мог вывести Десну вперёд – Владлен вылетел один на один с Билыком. Олег выиграл дуэль у хавбека. Александрия на 53-й минуте огрызнулась прострелом на линию вратарской, где замыкал Калюжный. Выше ворот!

Середина второго тайма оказалась наименее интересной в данной встрече. На поле шла вялая позиционная борьба с большим количеством фолов и замен. Александрийцам снова не повезло с кадровыми потерями – Стецьков появился на поле на 67-й минуте, а уже на 71-й его унесли с поля на носилках.

Гораздо интереснее стало в эндшпиле поединка. Команды, несмотря на усталость и проблемы, пошли вырывать победу, едва не добившись успеха! Так, на 77-й минуте Болбат откликнулся на навес от Картушова и после суеты оказался перед пустыми воротами – впрочем, пробить по ним Сергею не удалось! Александрия ответила вбеганием Третьякова в штрафную с двумя мощными ударами, которые парировал Литовка. На 89-й же гости ещё и гол забили (Устименко подправил выстрел Третьякова), но его не засчитали из-за офсайда.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Десна не выиграла в пятом матче подряд, с 18 очками оставшись на 7-й строчке в турнирной таблице. Александрия, набрав на один балл больше, держится на 6-й позиции.

Эль Классико после украинского разминки, судьбоносные дерби Сульшера и Моуринью + ещё 4 топ-битвы – анонс сказочного уикенда