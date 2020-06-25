Металлист 1925 прошел тесты на COVID-19 – известны результаты

Игроки, тренерский штаб и персонал Металлист 1925 прошли тестирование на наличие коронавируса.

ПЦР-тестирование игроков, тренерского штаба и работников Металлиста 1925 дало отрицательные результаты у всех представителей харьковского клуба, информирует их официальный сайт.

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"Металлист 1925 прошел ПЦР-тестирование на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Это произошло 19-го июня 2020 года. На днях медицинский штаб клуба получил результаты тестов и все они оказались отрицательными", – говорится в заявлении клуба.

Отметим, что результаты тестирования стали известны накануне поединка Первой лиги Металлист 1925 – МФК Металлург, в котором харьковчане праздновали победу (2:0).

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