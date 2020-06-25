Металіст 1925 пройшов тести на COVID-19 – відомі результати

Гравці, тренерський штаб та персонал Металіст 1925 пройшли тестування на наявність коронавірусу.
ПЛР-тестування гравців, тренерського штабу та працівників Металіста 1925 дало негативні результати в усіх представників харківського клубу, інформує їхній офіційний сайт.
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"Металіст 1925 пройшов ПЛР-тестування на виявлення коронавірусної інфекції COVID-19. Це відбулося 19-го червня 2020-го року. Днями медичний штаб клубу отримав результати тестів і всі вони виявилися негативними", – йдеться у заяві клубу.
Зазначимо, що результати тестування стали відомі напередодні поєдинку Першої ліги Металіст 1925 – МФК Металург, в якому харків'яни святкували перемогу (2:0).
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