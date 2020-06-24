Первая лига: Ингулец стал единоличным лидером, Николаев устроил разгром Прикарпатью

Первая лига вернулась после карантина поединками 20-го тура. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 20 тур

Ингулец – Горняк-Спорт – 2:1

Голы: Сичинава, 21, Мишуренко, 80 – Хомченко, 84

Николаев – Прикарпатье – 5:1

Голы: Ковалёв, 21, Кравченко, 31, Войцеховский, 35, Кушниренко, 64, Черепущак, 90+2 – Дитко, 42

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Ингулец имел хорошие шансы хотя бы временно вырваться в лидеры турнирной таблицы. Для этого команде Сергея Лавриненко на своем поле нужно было побеждать Горняк-Спорт. Хозяева первыми забили – Ника Сичинава воспользовался недопониманием между защитниками и голкипером Горняка и отправил мяч в сетку. На 80-й гости отыгрались благодаря голу, который организовали Лозовой и Хомченко, но уже через четыре минуты Мишуренко четко замкнул навес с углового. Финальный свисток зафиксировал победу команды из Петрово. Ингулец набрал 40 очков и вышел на первое место, однако остальные лидеры свои матчи проведут позже.

Николаев принимал своего соседа в таблице – Прикарпатье. До паузы обе команды не радовали результатами, то разгромная победа "корабелов" немного удивила. В общем, для Николаева это лишь вторая победа за последние 11 официальных матчей. Серия поражений Прикарпатья продлилась до пяти матчей подряд. Набранные три очка позволили Николаеву обойти своего сегодняшнего соперника и занять 11-е место.

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