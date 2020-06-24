Игроки Карпат сдали тесты на COVID-19 перед львовским дерби – известны результаты

Игроки, тренерский штаб и персонал Карпат снова прошли тестирование на наличие коронавируса.

Очередное ПЦР-тестирование игроков, тренерского штаба и работников Карпат дало отрицательные результаты практически у всех представителей львовского клуба, информирует пресс-служба "львов".

Умер Юрий Дячук-Ставицкий – легенда Карпат боролся с тяжелой болезнью

Отмечается, что двое игроков, у которых было обнаружено положительные результаты, будут вынуждены продлить режим самоизоляции – они все еще не выздоровели от опасной болезни. Таким образом, Карпаты готовы к полноценному возвращению в сезон матчем против Львова.

Напомним, львовское дерби запланировано на 27 июня, начало игры в 17:00. Отметим, что поединок состоится на луцком Авангарде – резервном стадионе Карпат в текущем сезоне.

"Де ви взяли цього термінатора?": голкіпер Карпат кермує вантажівкою у США і згадує Лужного та львівського Марадону