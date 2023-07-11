Защитник Никита Безуглый продолжит карьеру в Металлисте 1925, сообщает официальный сайт "желто-синих".

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Новое соглашение 27-летнего защитника рассчитано на 2 сезона – до 30 июня 2025 года.

Напомним, Безуглый – воспитанник Шахтера, но за главную команду так и не дебютировал, выступая за молодежный состав. В 2017 году перешел в Оболонь, за которую в 107 матчах забил 6 голов.

В составе Металлиста 1925 играет с января 2022 года. В прошлом сезоне провел за харьковчан 29 матчей, в которых отметился 3-мя мячами. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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