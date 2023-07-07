Еще один украинский клуб будет представлен в женском первенстве.

Металлист 1925 на своем сайте объявил о начале сотрудничества с клубом Жилстрой-1.

Динамо официально назначило нового тренера женской команды

Самый титулованный коллектив в истории украинского женского футбола (10-кратный чемпион и 11-кратный обладатель Кубка Украины) пропустил прошлый сезон из-за полномасштабного российского вторжения. Если бы команда не заявилась на новый чемпионат, то потеряла бы место в элите.

Отныне Жилстрой-1 станет женской командой в структуре Металлиста 1925 и будет выступать в Высшем дивизионе чемпионата Украины среди женщин. Тренировать коллектив будет Владимир Пятенко, который в свое время работал с донецким Металлургом, Оболонью, Черноморцем, армянским Бананцом, белорусскими Крумкачами и женской командой Динамо.

К слову, это уже не первая подобная коллаборация в украинском футболе. Женской командой Ворсклы является Жилстрой-2, который выиграл чемпионат Украины 2022/23, победив в каждом из 22 матчей с общим счетом 147:4.

Ворскла и Кривбасс получили соперников в квалификации женской Лиги чемпионов – на пути стоит Арсенал