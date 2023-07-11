Захисник Микита Безуглий продовжить кар'єру у Металісті 1925, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

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Нова угода 27-річного оборонця розрахована на 2 сезони – до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Безуглий – вихованець Шахтаря, але за головну команду так і не дебютував, виступаючи за молодіжний склад. У 2017 році перейшов в Оболонь, за яку у 107 матчах забив 6 голів.

У складі Металіста 1925 грає з січня 2022 року. Минулого сезону провів за харків'ян 29 матчів, в яких відзначився 3-ма м'ячами. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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