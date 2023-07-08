Несколько украинских клубов провели сегодня товарищеские поединки. Отчет об играх читайте в этой новости на "Футбол 24".

Контрольные матчи.

Верес – Металлист 1925 – 1:0

Гол: Балан, 11

Сталь Мелец – Заря – 0:1

Гол: Попов, 49

Рапид Вена – Полесье – 1:1

Голы: Бургшталлер, 45 – Гитченко, 79

Верес оказался сильнее Металлиста 1925. Судьбу встречи решил Денис Балан, который головой замкнул навес после розыгрыша углового. Интересное событие произошло на 64 минуте – на поле в составе харьковского клуба вышел Вадим Червак, который был отстранен от футбола на полгода за толчок арбитра.

Заря минимально победила Сталь Мелец. В этой игре также забили лишь один мяч – он в активе Кирилла Попова, нападающего Динамо, который находится в луганском клубе на просмотре. Форвард реализовал выход один на один с голкипером.

Полесье разошлось миром с венским Рапидом. Австрийцы повели в счете под занавес первого тайма – Бургшталлер эффектно перебросил вратаря. Но Полесье отыгралось после перерыва – Гитченко в подкате замкнул подачу со штрафного.

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