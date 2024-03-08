Металлист 1925 и ЛНЗ в матче 20-го тура УПЛ 2023/24 сильнейшего не определили. Отчет читайте на "Футбол 24".

Металлист 1925 стартовал с двух подряд поражений – и если за фиаско с Динамо (2:4) никто не скажет кривого слова, то проигрыш Минаю (0:2) стал неприятным. Особенно с учетом турнирного положения. Подопечные Виктора Скрипника держались в двух зачетных баллах от зоны вылета, поэтому в "домашке" с ЛНЗ команда должна была побеждать любой ценой.

Бесплатной УПЛ больше не будет: официальное заявление Setanta Sports по мотивам матча Верес – Динамо

Первый тайм в целом оказался равным и не очень интересным. Харьковчане провели 5 ударов (3 в створ), черкасцы – 2. Зато было аж 20 фолов на две команды. Тем не менее, в таком рисунке игры Металлист 1925 выглядел несколько острее.

На 11-й минуте открыть счет мог Бычек, который удачно подхватил отскок на левом краю штрафной и пробил под ближнюю штангу. Пеньков парировал ногой!

На 36-й же Герман вытащил выстрел Гармаша со стандарта (да еще и с рикошетом) – Борячук тут же сыграл на добивании, однако мяч пролетел мимо дальнего угла.

Удар Дениса Пушкаря по воротам и добивание pic.twitter.com/rEP1DlwhPZ - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 8 марта, 2024

Кроме этих эпизодов, вспоминается удар Ари из-за пределов штрафной после углового. Бразилец поймал мяч на подъем и пробил сильно, но по центру. Без проблем для Пенькова. ЛНЗ, в свою очередь, не имел даже намеков на подобные моменты – впрочем, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

В начале второго тайма Металлист 1925 уже явно доминировал. На 57-й минуте давление харьковчан усадил на желтые карточки сразу двух соперников (Насонова и Рыбалки), а затем дело дошло и до голевых моментов. На 61-й свой шанс упустил Имереков, который замыкал подачу с углового – после его удара головой мяч пролетел в сантиметрах от дальней девятки!

Спортсмен с короткой стрижкой пробивает мимо ворот pic.twitter.com/0Ion8g86U2 - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 8 марта, 2024

Еще через минуту Борячук выполнил скидку на линию штрафной под удар Гармашу. Денису никто не помешал, однако экс-динамовец пробил слабо – Пеньков спокойно поймал "круглого". Казалось, что "желто-синие" вот-вот дожмут ЛНЗ, однако постепенно гости выровняли игру.

Денис Gunner пробивает по воротам любителей с семенного завода pic.twitter.com/wyk9RV76Ff - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 8 марта, 2024

Более того – на 75-й минуте подопечные Олега Дулуба вышли вперед! Черкасчане заработали пенальти в результате выстрела Каплиенко с отскока. Сфера задела руку Имерекова. Рыбалка с 11-метровой отметки попал точно в правый нижний угол. 0:1!

Лучшего стоп-кадра УПЛ для вас нет

Впрочем, в героях Сергей ходил недолго. Всего через семь минут он сам сыграл рукой в собственной штрафной, а Сергей Задеран назначил пенальти в ворота ЛНЗ. Юрченко спокойно переиграл Пенькова – 1:1! К сожалению, этот гол стал не просто последним во встрече. Моментов в этой встрече тоже больше не было.

Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Металлист 1925 прервал 7-матчевую серию поражений в чемпионате, набрал 16 очков, но остался в зоне плей-офф за выживание. Чтобы покинуть ее, подопечным Виктора Скрипника не хватает одного зачетного балла. ЛНЗ с 24 пунктами в активе поднялся на 9-ю строчку.

Рух удержал победу над СК Днепр-1 – матч длился 4 часа, все решил скандальный автогол