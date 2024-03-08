Металіст 1925 і ЛНЗ у матчі 20-го туру УПЛ 2023/24 сильнішого не визначили. Звіт читайте на "Футбол 24".

Металіст 1925 стартував з двох поспіль поразок – і якщо за фіаско з Динамо (2:4) ніхто не скаже кривого слова, то програш Минаю (0:2) став неприємним. Особливо з урахуванням турнірного становища. Підопічні Віктора Скрипника тримались у двох залікових балах від зони вильоту, тож у "домашці" з ЛНЗ команда мала перемагати за будь-яку ціну.

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Перший тайм загалом виявився рівним і не дуже цікавим. Харків'яни провели 5 ударів (3 у площину), черкасці – 2. Зате було аж 20 фолів на дві команди. Тим не менш, у такому малюнку гри Металіст 1925 виглядав дещо гострішим.

На 11-й хвилині відкрити рахунок міг Бичек, який вдало підхопив відскок на лівому краю штрафного й пробив під ближню стійку. Пеньков парирував ногою!

На 36-й же Герман витягнув постріл Гармаша зі стандарту (та ще й з рикошетом) – Борячук тут же зіграв на добиванні, однак м'яч пролетів повз дальній кут.

Удар Дениса Пушкаря по воротах і добивання pic.twitter.com/rEP1DlwhPZ — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 8, 2024

Крім цих епізодів, пригадується удар Арі з-за меж штрафного після кутового. Бразилець спіймав м'яч на підйом і пробив сильно, але по центру. Без проблем для Пенькова. ЛНЗ, своєю чергою, не мав навіть натяків на подібні моменти – втім, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

На початку другого тайму Металіст 1925 вже явно домінував. На 57-й хвилині тиск харків'ян усадив на жовті картки одразу двох суперників (Насонова й Рибалки), а згодом справа дійшла і до гольових нагод. На 61-й свій шанс змарнував Імереков, який замикав подачу з кутового – після його удару головою м'яч пролетів у сантиметрах від дальньої дев'ятки!

Спортсмен з короткою стрижкою пробиває повз ворота pic.twitter.com/0Ion8g86U2 — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 8, 2024

Ще за хвилину Борячук виконав скидку на лінію штрафного під удар Гармашу. Денису ніхто не заважив, однак екс-динамівець пробив слабко – Пеньков спокійно спіймав "круглого". Здавалося, що "жовто-сині" ось-ось дотиснуть ЛНЗ, однак поступово гості вирівняли гру.

Денис Gunner пробиває по воротах любителів з насінневого заводу pic.twitter.com/wyk9RV76Ff — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 8, 2024

Ба більше – на 75-й хвилині підопічні Олега Дулуба вийшли вперед! Черкасці заробили пенальті внаслідок пострілу Каплієнка з відскоку. Сфера зачепила руку Імерекова. Рибалка з 11-метрової позначки поцілив точно в правий нижній кут. 0:1!

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Втім, у героях Сергій ходив недовго. Всього за сім хвилин він сам зіграв рукою у власному штрафному, а Сергій Задеран призначив пенальті у ворота ЛНЗ. Юрченко спокійно переграв Пенькова – 1:1! На жаль, цей гол став не просто останнім у зустрічі. Моментів у цій зустрічі теж більше не було.

Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Металіст 1925 перервав 7-матчеву серію поразок у чемпіонаті, набрав 16 очок, але залишився у зоні плей-офф за виживання. Аби покинути її, підопічним Віктора Скрипника бракує одного залікового балу. ЛНЗ із 24 пунктами в активі піднявся на 9-ту сходинку.

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