Зрители не смогли посмотреть матч Верес – Динамо на Setanta Sports в свободном доступе. Транслятор прояснил это решение на странице в Facebook.

Трансляции матчей чемпионата Украины на MEGOGO – президент УПЛ сделал четкое заявление

"К сожалению, мы не смогли показать этот матч в свободном доступе. Согласно договоренностям с дистрибьютором, теперь, чтобы просматривать украинский футбол на платформе Setanta Sports необходимо иметь активную подписку, как и на всех других платформах и провайдерах, которые транслируют контент УПЛ. Приносим извинения за неудобства и проблемы с коммуникацией", – говорится в заявлении.

Напомним, что до этого матчи весенней части УПЛ можно было посмотреть на Setanta Sports в свободном доступе – для этого не нужно было покупать подписку на ресурс.

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