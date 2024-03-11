Защитник Металлиста 1925 Игорь Курило больше не поможет харьковскому клубу в сезоне 2023/24.

Курило травмировал колено и теперь ожидает операцию, сообщает Sport.ua. Из-за этого защитник уже не сможет сыграть в этом сезоне.

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После игры с ЛНЗ Скрипник рассказал об отсутствии Курило: "Мы были вынуждены снова вернуть Вадима Червака в центр обороны, а Владлена Юрченко поставить на место опорного хавбека".

К слову, Курило сыграл в 16 матчах за Металлист 1925 в этом сезоне во всех соревнованиях, в которых отметился 2 результативными передачами.

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