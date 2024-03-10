“Он все прожил, все выиграл. Для него нет авторитетов – ему безразлично, с кем и где играть. Денис – такой Денис.

Бывший капитан Динамо боялся, что Гармаш взорвет дом: "Для меня "корона" не такая опасная, как он"

Я его перевоспитывать не буду. Если бы ему было 13 лет или 18... Или 23 хотя бы, то я мог бы рассказывать ему, мол, в будущем будешь страдать. Но он уже такой – его не переделать.

Получает желтую – немного сразу распускается. Он имеет авторитет, в общении очень приятный и спокойный. Сам себе на уме, но такие нам нужны", – сказал Скрипник в комментарии "ТаТоТаке".

Напомним, Гармаш присоединился к Металлисту 1925 в январе 2024 года. В 3-х матчах за харьковчан он забил в гол (в ворота Динамо).

Металлист 1925 прервал 7-матчевую серию поражений, расписав ничью с ЛНЗ – команды забивали только с пенальти