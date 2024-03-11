Захисник Металіста 1925 Ігор Курило більше не допоможе харківському клубу у сезоні 2023/24.

Курило травмував коліно та тепер очікує на операцію, повідомляє Sport.ua. Через це захисник вже не зможе зіграти в цьому сезоні.

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Після гри з ЛНЗ Скрипник розповів про відсутність Курила: "Ми були змушені знову повернути Вадима Червака до центру оборони, а Владлена Юрченка поставити на місце опорного хавбека".

До слова, Курило зіграв у 16 матчах за Металіст 1925 у цьому сезоні в усіх змаганнях, в яких відзначився 2 результативними передачами.

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