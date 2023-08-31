Определилась судьба харьковской команды после того, как о финансовых трудностях заявил главный инвестор клуба.

Металлист 1925 получит новых владельцев, сообщает "ТаТоТаке".

"Готовимся дать бой": Металлист 1925 сделал очередное заявление относительно своего будущего

Накануне исполнительный директор харьковчан Андрей Неделин заявлял, что 31 августа состоятся судьбоносные переговоры, которые и дадут ответ на вопрос о дальнейшем существовании клуба. По информации источника, новые инвесторы выступят с официальным заявлением через 2-3 дня.

К слову, ранее клубная пресс-служба в Telegram-канале выложила видео с тренировки команды, подписав его: "Готовимся дать бой Руху в воскресенье на Арене Львов", таким образом намекнув, что Металлист 1925 будет жить. А официальный сайт "желто-синих" уже анонсировал поединки мужской и женской команд в Кубке Украины (в 1/8 и 1/4 финала соответственно), жеребьевка которых состоялась сегодня.

Напомним, ближайший матч Металлиста 1925 состоится в воскресенье, 3 сентября, против Руха в рамках 6-го тура УПЛ. Начало встречи в 19:00. Сейчас харьковчане в турнирной таблице чемпионата Украины идут девятыми, набрав 6 очков (плюс имеют игру в запасе).

Металлист 1925 отреагировал на слухи о прекращении существования – в клубе озвучили дальнейшие планы