Накануне СМИ информировали о серьезных финансовых проблемах владельцев Металлиста 1925, вызванных ракетными обстрелами оккупантов. Сообщалось, что клуб скорее всего прекратит свое существование.

Металлист 1925 отреагировал на слухи о прекращении существования – в клубе озвучили дальнейшие планы

Впоследствии комментарий по ситуации дал генеральный директор "желто-синих" Ярослав Вдовенко, заверив, что ситуация стабильна и команда продолжит выступления в УПЛ. В конце дня свое слово сказал и исполнительный директор харьковчан Андрей Неделин, отметив, что "Металлист 1925 фактически умер", и все будет зависеть от переговоров, которые состоятся 31 августа.

Сегодня клубная пресс-служба в Telegram-канале выложила видео с тренировки команды, подписав его: "Готовимся дать бой Руху в воскресенье на Арене Львов", таким образом намекнув, что Металлист 1925 будет жить.

К слову, дуэль с Рухом запланирована на 3 сентября, начало встречи в 19:00.

Напомним, после 5-ти туров Металлист 1925 в турнирной таблице УПЛ идет девятым, набрав 6 очков (и имеет игру в запасе).

"Металлист 1925 фактически умер": директор харьковчан анонсировал судьбоносный момент для клуба