Визначилась доля харківської команди після того, як про фінансові труднощі заявив головний інвестор клубу.

Металіст 1925 отримає нових власників, повідомляє "ТаТоТаке".

"Готуємося дати бій": Металіст 1925 зробив чергову заяву щодо свого майбутнього

Напередодні виконавчий директор харків'ян Андрій Нєдєлін заявляв, що 31 серпня відбудуться доленосні переговори, які й дадуть відповідь на питання щодо подальшого існування клубу. За інформацією джерела, нові інвестори виступлять з офіційною заявою за 2-3 дні.

До слова, раніше клубна прес-служба у Telegram-каналі виклала відео з тренування команди, підписавши його: "Готуємося дати бій Руху у неділю на Арені Львів", таким чином натякнувши, що Металіст 1925 житиме. А офіційний сайт "жовто-синіх" вже анонсував поєдинки чоловічої та жіночої команд в Кубку України (в 1/8 та 1/4 фіналу відповідно), жеребкування яких відбулось сьогодні.

Нагадаємо, найближчий матч Металіста 1925 відбудеться у неділю, 3 вересня, проти Руха в рамках 6-го туру УПЛ. Початок зустрічі о 19:00. Наразі харків'яни у турнірній таблиці чемпіонату України йдуть дев'ятими, набравши 6 очок (плюс мають гру в запасі).

Металіст 1925 відреагував на чутки про припинення існування – у клубі озвучили подальші плани