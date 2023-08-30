"Речь о прекращении существования пока не идет. Есть небольшие проблемы, которые мы сейчас решаем. Бизнес владельцев клуба дважды пострадал из-за ракетных обстрелов, и именно эти проблемы решаются. Владельцы клуба сейчас работают над вопросом, чтобы как-то переформироваться и переключить финансовые потоки, чтобы были финансы не только для того, чтобы выживать, а чтобы еще и поддерживать команду.

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Останется ли команда в УПЛ в текущем сезоне? Такой вопрос сейчас не стоит и не ставился ни на одном уровне. Зачем тогда мы выходили в Премьер-лигу? Команда продолжит играть, Металлист 1925 сейчас тренируется в обычном режиме. Вопрос, который сейчас решается, не касается футболистов, этим занимаются инвесторы. Они закрывают финансовые вопросы как могут, возможно, не в полном объеме, как это было, когда мы выходили из Первой лиги в УПЛ. Тогда также были определенные финансовые проблемы, которые нам создавали наши коллеги-конкуренты по городу, но мы их преодолели.

Тренерский штаб Эдмар-Голодюк и все игроки Металлиста 1925 остаются в команде. Относительно бюджета... Будет принято решение: или немного урезать его, или привлечь инвесторов, чтобы нам помогли. Когда мы играли в Первой лиге, то сами не могли справиться с задачей выхода в УПЛ, поэтому подключали бизнес и дружеские связи, чтобы команда выдержала нагрузку.

Задолженности по зарплате нет. Мы летом проходили лицензирование УПЛ и вся задолженность была погашена в полном объеме. Я имею в виду задолженность, которая возникла во время войны, когда в команде никого не было – с февраля по апрель. Здесь вопросов нет, можно проверить в соответствующих органах. Металлист 1925 не прекращает свое существование и продолжает готовиться к следующим матчам в штатном режиме", – сказал Вдовенко в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, после 5-ти туров Металлист 1925 в турнирной таблице УПЛ идет девятым, набрав 6 очков (и имеет игру в запасе).

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