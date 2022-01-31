Боснійський захисник Металіста 1925 Амар Квакіч продовжить кар'єру у Флорідсдорфері, повідомляє офіційний сайт віденського клубу.

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19-річний оборонець підписав з австрійцями угоду до кінця цього сезону.

Нагадаємо, Квакіч став гравцем Металіста 1925 у січні 2021 року. У поточному сезоні провів за команду Валерія Кривенцова 2 матчі, результативними діями не відзначався. Його контракт з харків'янами чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

До слова, Флорідсдорфер виступає у другому дивізіоні Австрії і після 16-ти турів йде у турнірній таблиці третім.

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