Металлист 1925 и Ингулец синхронно проиграли балканцам
Клубы УПЛ провели не очень насыщенный день. Лишь Металлист 1925 и Ингулец сыграли товарищеские матчи.
Товарищеские матчи
Металлист 1925 – Войводина – 2:3
Голы: Задерака 51, Кравченко 61 (пен) – Чович 40, Жукич 48, Матич 70 (пен)
Ингулец – ЦСКА 1948 – 1:2
Голы: Головкин, 43 – Колев, 10, Русев, 30
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Соперниками украинских клубов стали команды из Балканского полуострова. Ингулец проиграл откровенному середняку чемпионата Болгарии – ЦСКА 1948. Металлист 1925 был близок к камбеку против четвертой команды Суперлиги Сербии, но Войводина сумела забить победный гол.
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