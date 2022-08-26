Металлист 1925 официально определился со стадионами, на которых будет проводить домашние матчи УПЛ
Харьковчане выбрали арены на сезон 2022/23.
В новом футбольном сезоне Металлист 1925 будет играть в Киеве, сообщает официальный сайт харьковчан.
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Подопечные Валерия Кривенцова в качестве домашнего стадиона выбрали НСК Олимпийский. Здесь "желто-синие" будут выступать до тех пор, пока не смогут вернуться в родной город.
Резервной же ареной команды станет стадион имени Банникова (Киев).
Напомним, в первом туре Металлист 1925 отобрал очки у Шахтера, расписав безголевую ничью. Следующим соперником харьковчан станет Черноморец. Поединок состоится в субботу, 27 августа, в 15:00.
Шахтер потерял очки уже на старте сезона, не сумев обыграть Металлист 1925