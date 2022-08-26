В новом футбольном сезоне Металлист 1925 будет играть в Киеве, сообщает официальный сайт харьковчан.

"Металлист 1925 имел больше моментов": Кривенцов оценил дебютный матч против Шахтера и озвучил планы на сезон

Подопечные Валерия Кривенцова в качестве домашнего стадиона выбрали НСК Олимпийский. Здесь "желто-синие" будут выступать до тех пор, пока не смогут вернуться в родной город.

Резервной же ареной команды станет стадион имени Банникова (Киев).

Напомним, в первом туре Металлист 1925 отобрал очки у Шахтера, расписав безголевую ничью. Следующим соперником харьковчан станет Черноморец. Поединок состоится в субботу, 27 августа, в 15:00.

Шахтер потерял очки уже на старте сезона, не сумев обыграть Металлист 1925