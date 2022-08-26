У новому футбольному сезоні Металіст 1925 гратиме у Києві, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

"Металіст 1925 мав більше моментів": Кривенцов оцінив дебютний матч проти Шахтаря і озвучив плани на сезон

Підопічні Валерія Кривенцова у якості домашнього стадіону обрали НСК Олімпійський. Тут "жовто-сині" виступатимуть до того часу, поки не зможуть повернутися у рідне місто.

Резервною ж ареною команди буде стадіон імені Баннікова (Київ).

Нагадаємо, у першому турі Металіст 1925 відібрав очки у Шахтаря, розписавши безгольову нічию. Наступним суперником харків'ян стане Чорноморець. Поєдинок відбудеться у суботу, 27 серпня, о 15:00.

Шахтар втратив очки вже на старті сезону, не зумівши обіграти Металіст 1925