Металіст 1925 офіційно визначився зі стадіонами, на яких проводитиме домашні матчі УПЛ
Харків'яни обрали арени на сезон 2022/23.
У новому футбольному сезоні Металіст 1925 гратиме у Києві, повідомляє офіційний сайт харків'ян.
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Підопічні Валерія Кривенцова у якості домашнього стадіону обрали НСК Олімпійський. Тут "жовто-сині" виступатимуть до того часу, поки не зможуть повернутися у рідне місто.
Резервною ж ареною команди буде стадіон імені Баннікова (Київ).
Нагадаємо, у першому турі Металіст 1925 відібрав очки у Шахтаря, розписавши безгольову нічию. Наступним суперником харків'ян стане Чорноморець. Поєдинок відбудеться у суботу, 27 серпня, о 15:00.
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