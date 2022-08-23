"Во-первых, хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины, которые оберегают и защищают нас. Во-вторых, хочу поздравить болельщиков с тем, что начался чемпионат и теперь есть возможность у каждого человека болеть за свою любимую команду.

Феноменальная расточительность Мудрика в видеообзоре исторического матча Шахтер – Металлист 1925

Что касается игры, то начать чемпионат в такое время – это большая смелость. Считаю, что матч-открытие удался. Игра была интересна. Шахтер больше владел территориальным преимуществом, но, если посмотреть на голевые моменты, то думаю, что у нас их было больше. Поэтому ничья – это закономерный результат.

День флага, особенно День Харькова стали дополнительной мотивацией для ребят. Мы поздравили их и попросили сыграть эту игру душой и сердцем именно для своих болельщиков, для жителей нашего города.

Какая задача стоит перед командой на этот сезон? Выступить не хуже, чем в прошлом сезоне", – цитирует Кривенцова официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, дебютная игра сезона завершилась безголевой ничьей 0:0.

Шахтер потерял очки уже на старте сезона, не сумев обыграть Металлист 1925