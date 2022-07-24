Товарищеские матчи

Металлист 1925 – Штурм – 1:0

Гол: Игрок на просмотре, 5

Металлист – Денизлиспор – 0:0

Дебрецен – Верес – 1:0

Гол: Джуджак, 39

Львов – Юность – 0:0

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Металлист 1925 в рамках подготовки к старту нового сезона УПЛ провел очередной спарринг. Соперником команды Валерия Кривенцова стал коллектив с громким названием Штурм. Харьковчане смогли забить команде из поселка Иванков Киевской области лишь один мяч – гол на счету игрока, который находится на просмотре.

Еще один представитель Харькова – Металлист – продолжает сборы в Турции. Очередным соперником "желто-синих" стал местный Денизлиспор. Середняк второго по силе дивизиона Турции оказался не по зубам украинцам – безголевая ничья подытожила события на поле.

Ровенский Верес в Венгрии минимально проиграл Дебрецену. "Локи" сумели забить украинцам на исходе первого тайма – 35-летний Балаж Джуджак мастерски закрутил со штрафного под перекладину метров с 25-ти.

Львов разошелся миром с клубом Юность из села Верхняя-Нижняя Белка Львовской области.

Напомним, во вторник, 26 июля, Шахтер проведет благотворительный поединок против Аякса в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Встреча состоится в Амстердаме на Йохан Кройф Арене. Начало в 21:00.

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