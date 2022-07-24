Товариські матчі

Металіст 1925 – Штурм – 1:0

Гол: Гравець на перегляді, 5

Металіст – Денізліспор – 0:0

Дебрецен – Верес – 1:0

Гол: Джуджак, 39

Львів – Юність – 0:0

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Металіст 1925 в рамках підготовки до старту нового сезону УПЛ провів черговий спаринг. Суперником команди Валерія Кривенцова став колектив з гучною назвою Штурм. Харків'яни змогли забити команді з селища Іванків, що на Київщині, лише один м'яч – гол на рахунку гравця, який перебуває на перегляді.

Ще один представник Харкова – Металіст – продовжує збори у Туреччині. Черговим суперником "жовто-синіх" став місцевий Денізліспор. Середняк другого за силою дивізіону Туреччини виявився не по зубах українцям – безгольова нічия підсумувала події на полі.

Рівненський Верес в Угорщині мінімально програв Дебрецену. "Локі" зуміли забити українцям під кінець першого тайму – 35-річний Балаж Джуджак майстерно закрутив зі штрафного під поперечину метрів з 25-ти.

Львів розійшовся миром з клубом Юність з села Верхня-Нижня Білка Львівської області.

Нагадаємо, у вівторок, 26 липня, Шахтар проведе благодійний поєдинок проти Аякса, в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Зустріч відбудеться в Амстердамі на Йохан Кройф Арені. Початок о 21:00.

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