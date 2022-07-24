В товарищеском поединке, целью которого был сбор средств для ВСУ, удовольствие получили как игроки, так и болельщики.

Товарищеский матч

Сборная легенд футбола – Сборная звезд – 8:7

Голы: Пуканыч, 10, 47, Селезнёв, 12, Кополовец, 35, Михалик, 58, Герасимюк, 73, Слюсар, 75, Ротань, 81 – Фаталов, 18, 42, 82, Срна (пен.), 39, Пивоваров, 51, Фоззи, 58, Педан, 68 (пен.)

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В воскресенье, 24 июля, на стадионе Миная состоялся благотворительный матч в поддержку ВСУ, в котором сошлись легенды футбола и звезды шоу-бизнеса. За первых на поле выходили: Игорь Беланов, Евгений Селезнев, Владислав Ващук, Руслан Ротань, Артем Федецкий, Дарио Срна, Александр Шовковский, Василий Кобин, Мирон Маркевич, Андрей Русол, Тарас Михалик, Валентин Слюсар, Адриан Пуканыч, Олег Герасимюк, Михаил Кополовец и др. Главным тренером легенд выступил Алексей Михайличенко.

За соперников играли: Александр Педан, Игорь Ласточкин, Андрей Бедняков, Alekseev, Артем Пивоваров, Степан Казанин, Фоззи, Григорий Решетник, Игорь Цыганык, Костя Трембовецкий, Евгений Янович, Александр Денисов, Вася Брутальный, Вадим Олейник, Тamerlan, Артем Гагарин, Влад Шевченко, Любомир Левицкий, Мика Фаталов, Екатерина Никитина и др. Наставником звезд стал Владимир Шаран.

* Александр Денисов

* Артем Гагарин

Игра была товарищеской, носила в основном развлекательный характер, однако имела целью сбор средств для нужд ВСУ. Поединок завершился со счётом 8:7 в пользу легенд футбола. Екатерина Никитина из "95 квартала" не смогла с отметки пробить Шовковского.

Кстати, сразу несколько легенд в процессе матча переходили на сторону соперника – так Срна забил за "эстраду" с пенальти, а Селезнев со штрафного ассистировал Фоззи. Стоит вспомнить и феноменальную попытку Кобина выполнить знаменитую бисиклету на 56-й минуте матча – удар не удался, будущий тренер Металлиста едва не сломал себе шею, но публика осталась довольна.

С важного – во время перерыва состоялся благотворительный аукцион, на котором продали футболку Андрея Ярмоленко. За форму сборной Украины удалось выручить 100 тысяч гривен. Все средства (в т. ч. и от продажи билетов) передадут непосредственно на нужды украинских военных.

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