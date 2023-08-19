Состоялись еще два субботних поединка, в которых Металлист 1925 одержал свою первую победу в сезоне, а Рух впервые потерял очки. Смотрите видеообзоры встреч на "Футбол 24".

Металлист 1925 в непростом поединке вырвал победу над Минаем. Команды долго не могли забить, но на 71 минуте Дмитренко опередил всех на добивании после дальнего выстрела Русина. Эта победа стала первой для харьковчан в сезоне, благодаря чему удалось набрать первые очки.

Металлист 1925 минимально одолел Минай – первая победа харьковчан в сезоне

А Рух и Колос в битве лидеров УПЛ не выявили сильнейшего. Колос вышел вперед в счете на 35 минуте – Цуриков замкнул навес Ориховского на дальнюю штангу. Рух ответил после перерыва голом Слюбика. Колос доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления Золотова.

Колос и Рух расписали мировую – лидеры УПЛ обменялись похожими голами с противоречивым удалением