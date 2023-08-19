Металлист 1925 одолел Минай, Рух и Колос остались лидерами: видеообзоры матчей УПЛ
23:09 - Читать на русском
Состоялись еще два субботних поединка, в которых Металлист 1925 одержал свою первую победу в сезоне, а Рух впервые потерял очки. Смотрите видеообзоры встреч на "Футбол 24".
Андрей Цуриков 34’
Николай Золотов 83’
34’ Андрей Цуриков
83’ Николай Золотов
Металлист 1925 в непростом поединке вырвал победу над Минаем. Команды долго не могли забить, но на 71 минуте Дмитренко опередил всех на добивании после дальнего выстрела Русина. Эта победа стала первой для харьковчан в сезоне, благодаря чему удалось набрать первые очки.
Металлист 1925 минимально одолел Минай – первая победа харьковчан в сезоне
Колос и Рух расписали мировую – лидеры УПЛ обменялись похожими голами с противоречивым удалением
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