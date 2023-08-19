Відбулись ще два суботніх поєдинки, в яких Металіст 1925 здобув свою першу перемогу в сезоні, а Рух вперше втратив очки. Дивіться відеоогляди зустрічей на "Футбол 24".

Металіст 1925 у непростому поєдинку вирвав перемогу над Минаєм. Команди довго не могли забити, але на 71 хвилині Дмитренко випередив усіх на добиванні після дальнього пострілу Русина. Ця перемога стала першою для харків'ян у сезоні, завдяки чому вдалось набрати перші очки.

Металіст 1925 мінімально здолав Минай – перша перемога харків'ян у сезоні

А Рух та Колос у битві лідерів УПЛ не виявили сильнішого. Колос вийшов вперед у рахунку на 35 хвилині – Цуріков замкнув навіс Оріховського на дальню стійку. Рух відповів після перерви голом Слюбика. Колос догравав матч у меншості через вилучення Золотова.

Колос та Рух розписали мирову – лідери УПЛ обмінялись схожими голами із суперечливим вилученням