Металіст 1925 здолав Минай, Рух та Колос залишились лідерами: відеоогляди матчів УПЛ
23:09 - Читать на русском
Відбулись ще два суботніх поєдинки, в яких Металіст 1925 здобув свою першу перемогу в сезоні, а Рух вперше втратив очки. Дивіться відеоогляди зустрічей на "Футбол 24".
Андрій Цуріков 34’
Микола Золотов 83’
34’ Андрій Цуріков
83’ Микола Золотов
Металіст 1925 у непростому поєдинку вирвав перемогу над Минаєм. Команди довго не могли забити, але на 71 хвилині Дмитренко випередив усіх на добиванні після дальнього пострілу Русина. Ця перемога стала першою для харків'ян у сезоні, завдяки чому вдалось набрати перші очки.
Металіст 1925 мінімально здолав Минай – перша перемога харків'ян у сезоні
Колос та Рух розписали мирову – лідери УПЛ обмінялись схожими голами із суперечливим вилученням
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