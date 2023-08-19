Первый момент команды создали на 11 минуте: Вишневский пробил из-за пределов штрафной, но Мозиль отбил. Атака на этом не завершилась – Панасенко получил мяч на линии штрафной и нанес еще один удар, но Мозиль забрал мяч в руки. Минай провел быструю замену – Панасенко травмировался в одном из эпизодов и не смог продолжить игру, уступив место на поле Одарюку.

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Металлист 1925 ответил классным ударом головой Евгения Ткачука после подачи с углового, но Бандура намертво поймал мяч. Первый тайм завершился без голов. На старте второго Металлист 1925 больше владел инициативой, однако падение Сидорова в штрафной не дотянуло на пенальти, а из опасности можно вспомнить удар Андрея Ткачука из-за пределов штрафной.

Первая желтая была показана аж на 63 минуте – Андрей Ткачук пошел в жесткий подкат. Минай наконец-то создал опасность у ворот Металлиста 1925, но удар Вишневского пришелся прямо в ногу Мозиля. На 71 минуте Металлист 1925 таки забил. Русин пробил издали, вратарь отбил перед собой, а Дмитренко успел первым на добивание.

Команды стали играть более грубо, чаще нарушая правила. Минай прижал соперников к их воротам на последних минутах, но сравнять счет так и не удалось.

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