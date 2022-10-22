За менее чем сутки до очередного матча чемпионата Украины Металлист 1925 остался без главного тренера.

Харьковчане приостановили сотрудничество с Валерием Кривенцовым и с двумя его ассистентами (Евгением Котовым и Александром Ковалем), сообщает официальный сайт Металлиста 1925.

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Клуб подчеркнул, что это решение было принято накануне. На момент публикации этой новости до матча с Рухом оставалось всего 15 часов. Харьковчане пообещали сообщить позже, кто будет руководить действиями команды в игре с львовянами. Также клуб поблагодарил тренерский штаб за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

К слову, под руководством Валерия Кривенцова Металлист 1925 вышел из Первой лиги в УПЛ. В нынешнем сезоне харьковчане за 7 туров одержали 2 победы и трижды сыграли вничью, расположившись на 9 месте с 9 очками в активе.

В общемпод руководством тренера, который в свое время выводил Шахтер U-19 в финал Юношеской лиги УЕФА, харьковская команда провела 53 матча, в которых одержала 21 победу и потерпела столько же поражений. Еще 11 поединков закончились вничью.

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