За менше ніж добу до чергового матчу чемпіонату України Металіст 1925 залишився без головного тренера.

Харків'яни призупинили співпрацю з Валерієм Кривенцовим та з двома його асистентами (Євгеном Котовим та Олександром Ковалем), повідомляє офіційний сайт Металіста 1925.

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Клуб зазначив, що це рішення було ухвалене напередодні. На момент публікації цієї новини до матчу з Рухом залишалося лише 15 годин. Харків'яни пообіцяли повідомити пізніше, хто керуватиме діями команди у грі з львів'янами. Також клуб подякував тренерському штабу за роботу і побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

До слова, під керівництвом Валерія Кривенцова Металіст 1925 вийшов з Першої ліги до УПЛ. У нинішньому сезоні харків'яни за 7 турів здобули 2 перемоги і тричі зіграли внічию, розташувавшись на 9 місці з 9 очками у активі.

Загалом під керівництвом тренера, який свого часу виводив Шахтар U-19 до фіналу Юнацької ліги УЄФА, харківська команда провела 53 матчі, у яких здобула 21 перемогу та зазнала стільки ж поразок. Ще 11 поєдинків закінчилися внічию.

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