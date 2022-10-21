Украинская ассоциация футбола объявила имена рефери, которые будут работать на предстоящих матчах элиты.

Матчи 9-го тура растянутся на 3 дня, а система VAR будет работать только на матче между Кривбассом и Ингульцем, сообщает официальный сайт УАФ.

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22 октября

15:00 – Александрия – Львов – Панчишин Д. И. (Харьков).

23 октября

13:00 – Динамо – Ворскла – Козыряцкий М. С. (Запорожье).

13:00 – Верес – Заря – Дердо О. В. (Черноморск).

13:00 – Металлист — СК Днепр-1 – Арановский Е. А. (Киев).

15:00 – Рух – Металлист 1925 – Козик Я. В. (Мукачево).

24 октября

13:00 – Кривбасс – Ингулец – Монзуль К. В. (Харьков). Арбитр VAR – Балакин М. О. (Киевская обл.).

15:00 – Колос – Черноморец – Романов В. М. (Днепр).

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